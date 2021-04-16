خطيب زادة: امن واستقرار العراق من امن واستقرار ايران والمنطقة

واعرب خطيب زادة في تصريح له مساء اليوم الجمعة عن القلق الشديد ازاء احداث الايام الاخيرة في العراق وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم على الدوام امن واستقرار ووحدة اراضي العراق وترفض بقوة اي اجراء يهدد هذه المبادئ الاساسية التي لا يمكن المساس بها.

واضاف: ان العراق يمضي الى الامام في مسار التنمية الداخلية واداء دور فاعل وبناء في المنطقة الا ان البعض بصدد الحيلولة دون تحقيق هذه الاهداف في العراق عبر التفجيرات والاعمال الارهابية وزعزعة الامن والاجراءات المثيرة للازمة.

واعلن بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد بان العراق وفي ضوء الطاقات التي يمتلكها يمكنه العبور من هذه المنعطفات الصعبة وقال: ان امن واستقرار العراق جزء لا يتجزأ من امن واستقرار ايران والمنطقة وسوف لن نتوانى عن تقديم اي مساعدة ممكنة في دعم واسناد البلد الصديق والشقيق العراق.

انتهى ** 2342