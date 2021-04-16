عراقجي يجتمع برؤساء وفود الترويكا الاوروبية

كما عقد رئيس الوفد الايراني المفاوض عباس عراقجي في وقت سابق اليوم الجمعة اجتماعا مع مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، انريكي مورا .

ومن المقرر ان يجتمع عراقجي مع مع رئيسي الوفدين الروسي والصيني الى مفاوضات فيينا.

وكان مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الايراني لمفاوضات فيينا قد صرح للتلفزيون الايراني امس الخميس قبل انعقاد اجتماع اللجنة

وعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين وفود ايران ومجموعة 4+1 ومندوب الاتحاد الاوروبي بعد ظهر امس الخميس في العاصمة النمساوية فيينا.

وتراس الاجتماع مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي انريكي مورا فيما تراس مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي الوفد الايراني المفاوض الذي يضم ايضا مندوبين عن وزارة النفط والبنك المركزي.

وكان الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقد يوم الجمعة 2 نيسان /ابريل بصورة افتراضية واستؤنف حضوريا يوم الثلاثاء 6 ابريل حيث تم فيه تشكيل فريقي عمل خبراء حول "الغاء الحظر" و"النووي".

وتم في اجتماع الجمعة 9 ابريل مناقشة تقارير اللجنتين المذكورتين، وجرى في ختامه الاتفاق على ان تعود الوفود الى عواصمها لاجراء المزيد من المشاورات على ان تعود ثانية الى فيينا للاجتماع الاربعاء، الا انه ارجئ الى الخميس بسبب ما ورد عن اصابة احد اعضاء الوفد السياسي للاتحاد الاوروبي بمرض كورونا وضرورة التزام التوصيات الصحية اللازمة.

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