الخارجية الايرانية: تصريحات الجامعة العربية ومجلس التعاون ساذجة وغير مسؤولة

وقال خطيب زادة ردا على التصريحات التدخلية للجامعة العربية ومجلس التعاون وتذكيرا بالدور الهدام لبعض الدول: ان هذه التصريحات الساذجة وغير المسؤولة جاءت استمرارا لتصريحاتهم المعادية لايران والتي ليس الهدف منها المشاركة (في مفاوضات فيينا النووية) بل لنسف عملية المحادثات الفنية في فيينا.

وأضاف: على الأمينين العامين لهاتين المؤسستين ان يعلما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن جميع أنشطتها النووية خاضعة للمراقبة في اطار اتفاقية الضمانات للوكالة، ومن الواضح أن تطوير هذا البرنامج (النووي الايراني) سيستمر وفقا للحقوق المشروعة للجمهورية لإسلامية وعلى أساس المصالح الوطنية وبما يلبي الاحتياجات السلمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: من الأفضل لهذه المؤسسات تجنب تجاهل الحقائق القائمة وان تركز قلقها صوب الأطراف التي تنتهك هذا الاتفاق والقرار 2231 .

ونصح خطيب زادة الامين العامين لهاتين المؤسستين انه بدلا من مواكبة الكيان الصهيوني في استمرار الصاقه التهم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ان يركزا اهتمامها بالأنشطة النووية العسكرية غير المشروعة للكيان الصهيوني وان ياخذا بنظر الاعتبار مخاطر المئات من الرؤوس النووية لهذا الكيان وعدم انضمامه الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "ان بي تي" والذي يعد أكبر تهديد للسلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

انتهى ** 2342