وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستانية: باكستان تتطلع لتطوير الاسواق الحدودية المشتركة مع ايران

وأفادت الإذاعة الباكستانية الرسمية اليوم السبت نقلا عن "زبيدة جلال خان" خلال زيارتها لإقليم بلوشستان والمدن المجاورة لها المتاخمة لإيران، ان الحكومة الباكستانية اتخذت إجراءات لتعزيز التجارة مع إيران وتطوير أسواق حدودية مشتركة معها .

و قالت السيدة زبيدة جلال خان، خلال اجتماع مع وفد من رجال الأعمال في مدينة "تربت" باقليم بلوشستان: إن الحكومة الباكستانية عازمة على اتخاذ خطوات فعالة لتحسين حياة سكان المناطق الحدودية وتوسيع التجارة مع ايران عبر الحدود المشتركة.

وتم قبل شهور افتتاح معبر ريمدان بين ايران وباكستان باعتباره المعبر الحدودي الرسمي الثاني بين البلدين بعد منفذ مير جاوه الحدودي. ومن المقرر أن يتم فتح المعبر الرسمي الثالث بين إيران وباكستان في منطقة "بيشين _مند" قريبًا.

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