المرحلة الرابعة من كورونا اصعب من المراحل السابقة ولابد الالتزام أكثر بالتعاليم الصحية

واضاف روحاني في جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت ان البلاد تجاوزت حتى الآن ثلاثة مراحل من انتشار الفيروس ، لكن المرحلة الحالية تختلف عن بقية المراحل وهي أكثر صعوبة.

وتابع قائلا : ان الفيروس الذي نواجهه اليوم له قابلية الانتشار بنسبة 70 بالمئة أكثر من فيروس ووهان ، وبالتالي ستكون ظروف مواجهة الفيروس في المرحلة القادمة اصعب من السابق ، لأن الشخص المصاب بهذا الفيروس يمكن ان ينقله الى خمسة أو شبعة أشخاص اذا لم يتم التقيد بشكل جاد بالتعليمات الصحية.

واشار روحاني الى أن منظمة الصحة العالمية اعلنت ان الشهرين الاخيرين كانا مختلفين عن الأشهر السابقة بحيث ان انتشار فيروس كورونا خلال هذه الفترة كان يتضاعف كل أسبوع.

وأكد روحاني ان هذا الوضع يتطلب التقيد الصارم بكل البروتكولات الصحية وتطبيقها بشكل مضاعف كغسل اليدين وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والغاء السفر والتجمعات غير الضرورية.

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