وزير الخارجية الصربي يصل طهران اليوم

واضاف خطيب زادة ان الوزير الصربي سيجري محادثات مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف كما سيلتقي رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ومسؤولين آخرين.
انتهى** 2344
طهران/ 17 نيسان/ ابريل/ ارنا - اعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، ان وزير خارجية صربيا نيكولا سلاكوفيتش سيصل الى طهران اليوم السبت.
واضاف خطيب زادة ان الوزير الصربي سيجري محادثات مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف كما سيلتقي رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ومسؤولين آخرين.
انتهى** 2344
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