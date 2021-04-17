١٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٣٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84298334
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في حديث مع محمد حنيف أتمر.

ظريف يؤكد دعم إيران الكامل لعملية السلام في أفغانستان

ظريف يؤكد دعم إيران الكامل لعملية السلام في أفغانستان

طهران/ 17 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف مجدداً دعم الجمهورية الإسلامية الكامل لعملية السلام في أفغانستان، مؤكداً الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية لأفغانستان على مدى العقدين الماضيين وارتباطه بالسلام الدائم.

وفي اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية الافغاني محمد حنيف أتمر الليلة الماضية مع ظريف، بحث الطرفان العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بعملية السلام في أفغانستان.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية لأفغانستان على مدى العقدين الماضيين، مؤكدا من جديد دعم إيران الكامل لعملية السلام في افغانستان.

بدوره أعرب وزير الخارجية الأفغاني عن ارتياحه لتوسيع العلاقات بين البلدين، وثمن دور إيران الفعال في عملية السلام في افغانستان.

كما أكد الجانبان على ضرورة الإسراع في اكمال وتوقيع وثيقة شاملة حول التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

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