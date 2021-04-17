وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة الى 4 دول اقليمية بمافيها ايران

وبحسب مصادر رسمية باكستانية، شكلت الامارات العربية المتحدة اولى محطات قريشي في جولته الاقليمية؛ حيث وصل الاخير ابوظبي صباح اليوم على راس وفد سياسي – اقتصادي رفيع المستوى.

ويعتزم وزير الخارجية الباكستاني عقب زيارة الامارات، ان يتوجه الى طهران ومن ثم الدوحة وانقرة.

ويرى المراقبون، ان زيارة شاه مقصود قريشي الحالية الى دول المنطقة، تحظى بأهمية لكونها جاءت بالتزامن مع قرار الرئيس الامريكي "جو بايدن" بشان سحب قوات بلاده من افغانستان بنهاية شهر ايلول/ سبتمبر القادم.

وتجدر الاشارة هنا، الى مباحثات قرشي مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف" على هامش مؤتمر قلب اسيا، في 30 مارس/ ايلول الماضي بطشقند، والتي تناولت القضايا الثنائية والتطورات على صعيد المنطقة.

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