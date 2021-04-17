١٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٥١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84298357
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حسب مصادر رسمية باكستانية ؛

وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة الى 4 دول اقليمية بمافيها ايران

وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة الى 4 دول اقليمية بمافيها ايران

اسلام اباد / 17 نيسان / ابريل / ارنا – افاد مراسل "ارنا" من اسلام اباد، ان وزير الخارجية الباكستاني "شاه مقصود قريشي" بدا اليوم السبت زيارته الاقليمية، تشمل 4 دول بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بعملية السلام داخل افغانستان نحو الامام.

وبحسب مصادر رسمية باكستانية، شكلت الامارات العربية المتحدة اولى محطات قريشي في جولته الاقليمية؛ حيث وصل الاخير ابوظبي صباح اليوم على راس وفد سياسي – اقتصادي رفيع المستوى.

ويعتزم وزير الخارجية الباكستاني عقب زيارة الامارات، ان يتوجه الى طهران ومن ثم الدوحة وانقرة.

ويرى المراقبون، ان زيارة شاه مقصود قريشي الحالية الى دول المنطقة، تحظى بأهمية لكونها جاءت بالتزامن مع قرار الرئيس الامريكي "جو بايدن" بشان سحب قوات بلاده من افغانستان بنهاية شهر ايلول/ سبتمبر القادم.

وتجدر الاشارة هنا، الى مباحثات قرشي مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف" على هامش مؤتمر قلب اسيا، في 30 مارس/ ايلول الماضي بطشقند، والتي تناولت القضايا الثنائية والتطورات على صعيد المنطقة.

انتهى ** ح ع  

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