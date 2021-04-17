اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يبدا اعماله في فيينا

ويقود الوفد الايراني الى هذا الاجتماع، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي".

وسيتم في اجتماع فيينا اليوم، استعراض المفاوضات السابقة والاستماع الى نتائج المشاورات الفنية بين فريقي الخبراء المعنيين بمجالي "رفع الحظر" و"القضايا النووية"، ومناقشتها.

وسيتخذ المشاركون، القرارات بشان اسلوب مواصلة وتسريع وتيرة العمل ومناقشة القضايا التي ينبغي تسويتها بين الجانبين.

وعقد رئيس الوفد الايراني المفاوض، قبل هذا الاجتماع، لقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف مع مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "انريكي مورا"، ورؤساء وفود سائر الدو ل المشاركة.

كما تجدر الاشارة الى ان المشاورات الفنية على مستوى الخبراء متواصلة بالتزامن مع اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي بدأ في فيينا اليوم.

انتهى ** ح ع