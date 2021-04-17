عراقجي : لقد حان وقت البدء في صياغة نصّ الاتفاق

تصريحات عراقجي هذه، جاءت عقب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي ختم اعماله عصر اليوم السبت في فيينا.

واضاف كبير الوفد الايراني المفاوض الى النمسا : نحن اجتمعنا من جديد اليوم، وبعد مفاوضات استمرت لنحو 3 ايام في اطار اللجنة المشتركة، لكي نعيد الكرّة في دراسة مسار التقدم الحاصل حتى الان في هذا الخصوص؛ وقد استعرضنا تقارير فرق العمل في مجالي الغاء الحظر والقضايا النووية، كما جرت مباحثات جيدة في اجتماع الجنة المشتركة.

ولفت، ان هذا المسار لن يكون سهلا بالشكل الذي يدل على نهاية اختلاف المواقف؛ مبينا ان هناك اختلافات جادة في وجهات النظر والتي ينبغي تقليصها خلال المفاوضات اللاحقة.

وصرح مساعد وزير الخارجية الايراني : كما اعلنت مرارا، اننا لا نرغب على الاطلاق في مفاوضات استنزافية وطويلة الامد، بل يجب استمرار المحادثات حسب الضرورة.

واردف : نحن نعتقد بان المفاوضات بلغت المرحلة التي يستطيع الاطراف خلالها، البدء في صياغة نص مشترك؛ في المجالات التي يجمعون عليها كحد ادنى.

واكد عراقجي، ان الوفد الايراني اعدّ النص الذي يرتأيه في مجالي رفع الحظر والقضايا النووية و وضعه في متناول جميع الاطراف الاخرى؛ قائلا : نحن نعتقد انه من شان النصوص التي قدمناها ان تشكل قاعدة للمفاوضات والتوصل الى الاتفاق النهائي.

واستطرد : ليس بالضرورة ان يكون الاتفاق النهائي مطابقا تماما لنصوصنا، لكن من شأن هذه النصوص ان تشكل قاعدة للمفاوضات، وفي اطارها نعتقد انه يمكن ضمان التوصل الى اتفاق يلبي مطالب ايران والاطراف الاخرى حول العودة الى التعهدات.

انتهى ** ح ع

