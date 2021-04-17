مسؤول روسي : انتاج لقاح "سبوتنيك في" داخل ايران قريبا

وقال "ديميتروف" للصحفيين اليوم السبت : ان انتاج اللقاح الروسي سيبدا في المستقبل القريب لدى ايران وصربيا وبعد شهور في ايطاليا ايضا.

واضاف، ان روسيا اتفقت مع كل من اسبانيا وفرنسا والمانيا لانتاج لقاح سبوتنيك في داخل هذه الدول ايضا.

في سياق متصل، اعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بموسكو "كاظم جلالي"، عن توقيع اتفاقية مع "صندوق الاستثمار المباشر" الروسي وبدعم وزارة الصحة الايرانية، لشراء 60 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال جلالي في تصريح لمراسل ارنا الخميس الماضي : ان هذه الكمية من اللقاح الروسي، ستكفي لتطعيم 30 مليون شخص في البلاد.

واوضح بان عملية نقل 60 مليون جرعة من اللقاح الروسي الى ايران، ستبدا بنهاية شهر مايو القادم؛ وفي اطار الالية التي تحددها الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

انتهى ** ح ع