غريب آبادي: الوكالة الذرية اكدت تخصيب ايران لليورانيوم بنسبة 60 بالمائة

وقال غريب آبادي في تصريح صحفي مساء السبت ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت في تقرير اصدرته عصر السبت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة من قبل ايران.

واضاف: لقد جاء في التقرير بان الوكالة الذرية قامت في 17 ابريل بعملية التحقق من بدء ايران بانتاج "يو اف 6" بنسبة تخصيب 60 بالمائة عن طريق ضخ غاز "يو اف 6" بنسبة تخصيب 5 بالمائة بسلسلتين من اجهزة الطرد المركزي "آي آر 4" و"آي آر 6" في خطوط الابحاث والتنمية في نطنز.

وتابع غريب آبادي: انه وفقا لتصريحات ايران للوكالة الذرية فقد كان مستوى تخصيب "يو اف 6" المنتج 55.3 بالمائة.

يتبع