دوري ابطال آسيا... برسبوليس يهزم الريان القطري بثلاثية

سجل أهداف برسبوليس الإيراني، كل من كمال كاميابي نيا في الدقيقة (47) وشهريار مغانلو "هدفين" في الدقيقتين (49 و57)، بينما أحرز نايف الحضرمي هدف الريان الوحيد في الدقيقة 19.

فاجأ الريان برسبولیس بهدف عن طريق نايف الحضرمي في الدقيقة 19، من ضربة رأسية اهتزت بها شباك فريق برسبوليس، بعدما احتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة من الجهة اليمند، نفذها عبد العزيز حاتم وحولها نايف الحضرمي للشباك.

وعقب الهدف، حاول برسبوليس تحقيق التعادل فيما تراجع الريان قليلا مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وقلب برسبوليس الطاولة على الريان في الشوط الثاني، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف متتالية في أول 12 دقيقة من هذا الشوط، عبر كل من كمال كاميابي نيا الذي أحرز هدف التعادل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.

وأضاف اللاعب شهريار مغانلو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 49 و57، وسط حالة من الانهيار التام لچد لاعبي الريان.

وتواصل انهيار الريان في الدقائق التالية للأهداف الثلاثة، وهي الدقائق التي كاد فيها برسبوليس من زيادة غلته من الأهداف الا ان التسرع وعدم الدقة حالا دون ذلك.

وبهذا الفوز تصدر برسبوليس المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط اذ كان قد فاز في الجولة الاولى على الوحدة الاماراتي 1-0 .

وتجمد رصيد الريان عند نقطة واحدة كما يمتلك الوحدة نقطة واحدة ايضا بعد تعادله مع جوا الهندي الذي ارتفع رصيده الى نقطتين في المركز الثاني.

وضمن المجموعة الرابعة الجارية مبارياتها في السعودية فاز فولاد خوزستان على الوحدات الاردني 1-0 ليرتفع رصيده الى 4 نقاط خلف النصر السعودي الذي يمتلك نفس الرصيد بفوزه على السد القطري 3-1 .

وفي اطار المجموعة الثانية الجارية مبارياتها في الامارات تعادل تراكتور سازي تبريز مع الشارقة الاماراتي 0-0 ليرتفع رصيده الى نقطتين في المركز الثاني مع باختاكور وخلف الشارقة الذي يمتلك 4 نقاط.

انتهى ** 2342