١٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٤١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84298837
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ايران تحصد 4 ميداليات ملونة في اليوم الاول لبطولة آسيا بالمصارعة الحرة

ايران تحصد 4 ميداليات ملونة في اليوم الاول لبطولة آسيا بالمصارعة الحرة

طهران / 18 نيسان / ابريل /ارنا- حصد المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة 4 ميداليات ملونة في اليوم الاول لمنافسات بطولة آسيا بنسختها الـ 34 الجارية حاليا في مدينة الماتي بكازاخستان.

وفي هذه المنافسات تقلد علي شعباني الميدالية الذهبية في 97 كغم ونال علي رضا سرلك وعلي سوادكوهي الفضية في وزني 57 كغم و 79 كغم على التوالي فيما حصل مرتضى قياسي على الميدالية البرونزية في وزن 65 كغم.

ففي وزن 57 كغم فاز علي رضا سرلك على روزغلدي سيد اوف من تركمنستان 10-0 ومحمد بلال من باكستان 3-0 ويوتو تاكشيتا من اليابان 5-1 فيما خسر النزال النهائي 9-4 امام راوي كومار من الهند بطل اسيا والحائز على برونزية بطولة العالم، لينال الميدالية الفضية.

وفي وزن 65 كغم فاز مرتضى قياسي على حوجاكوف من تركمنستان 6-2 وعلي بيك عثمان اوف من قرغيزيا 7-3 وخسر في نصف النهائي امام بطل العالم تاكوتو اوتوغورو من اليابان 8-2 ومن ثم فاز على نادر رحيم اوف من اوزبكستان 7-0 متقلدا الميدالية البرونزية

وفي وزن 70 كغم خسر امير حسين حسيني امام كاران من الهند 3-1 ونظرا لخسارة الاخير في الدور ربع النهائي فقد خرج حسيني من البطولة.

وفي وزن 79 كغم فاز علي سوادكوهي على ريوكي يوشيدا من اليابان 2-0 وساياكباري يوسوبوف من قرغيزيا 14-10 وغليم جان يوزربايوف من كازاخستان 8-2 وخسر النزال النهائي امام بيونغ مين غانغ من كوريا الجنوبية 5-3  لينال الميدالية الفضية.

وفي وزن 97 كغم نال علي شعباني فرصة الاستراحة في الدور الاول ومن ثم فاز على مين وون سيو من كوريا الجنوبية 11-0 وساتيوارت كاديان من الهند 10-0 وتغلب في النزال النهائي على علي شير يرغالي من كازاخستان 12-2 متقلدا الميدالية الذهبية.

انتهى ** 2342

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