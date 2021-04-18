روحاني : المؤسسة العسكرية في إيران باتت أكثر حرفية وادراكا للمسؤولية

وفي بيان اصدره بمناسبة يوم الجيش الذي يصادف اليوم الاحد قال روحاني : إن كل الأمم تفتخر بجيوشها القوية، كما أن الجيوش تفخر بشعوبها ، الى جانب ذلك فإن الحكومات بدون جيش قوي وشعب حي ستكون ضعيفة.

واشار روحاني الى انه عندما قرر الشعب الايراني قبل 43 عاما التخلص من الدكتاتورية والنظام الملكي فإن الجيش اتخذ خياره النهائي ووقف الى جانب الشعب وهذا هو الفرق بين الجيش الايراني والجيوش الاخرى في المنطقة.

واعتبر روحاني ان مهمة الجيش مهمة وطنية لأنه في موقع يحتاجه الشعب، خاصة وان اعداء ايران اليوم قلقون من قوة إيران ووحدتها واستقرارها الأمني ، مؤكدا ضرورة ان يتمسك الجيش بأن يكون جيشا وطنيا عقائديا وثوريا لايران وشعبها الكبير.

واشاد روحاني بدور الجيش في السنوات الاربع الاخيرة من الحرب الاقتصادية، معتبرا ان هذا الدور لن يقل عن دوره في سنوات الدفاع المقدس.

انتهى** 2344