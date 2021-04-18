١٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84299050
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روحاني يهنئ رئيس زيمبابوي بعيد استقلال بلاده

روحاني يهنئ رئيس زيمبابوي بعيد استقلال بلاده

طهران/ 18 نيسان/ ابريل/ ارنا – بعث الرئيس حسن روحاني برقية تهنئة الى رئيس زيمبابوي مهنئا اياه وحكومة وشعب بلاده بذكرى استقلال جمهورية زيمبابوي.

وجاء في برقية تهنئة الرئيس روحاني الى رئيس زيمابوي إيمرسون منانجاجوا : أقدم التهاني بمناسبة حلول ذكرى استقلال جمهورية زيمبابوي التي جاءت نتيجة النضالات المناهضة للاستعمار والعنصرية لشعب زيمبابوي.

واضاف روحاني : إنني على ثقة من أنه بعد أربعة عقود من الاستقلال، سيتمكن شعب زيمبابوي بصموده من التغلب على مشاكل وتداعيات العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ، وأن الجمهورية الإسلامية لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم لبلادكم.

وفي الختام تمنى الرئيس روحاني من الباري تعالى الصحة والنجاح للرئيس منانجاجوا والمزيد من التقدم لشعب جمهورية زيمبابوي.

انتهى** 2344

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