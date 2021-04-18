إقامة استعراض للقوات الآلية بمناسبة يوم الجيش الإيراني

طهران / 15 نيسان / ابريل / ارنا – اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، في بيان لها اليوم الخميس، عن 321 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا وارتفاع مجموع الوفيات في البلاد الى 65 الفا و680 شخصا.