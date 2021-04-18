ضبط أكثر من 21 طنا من المخدرات في البلاد خلال الأسبوع الماضي

وأوضح اصلاني اليوم الاحد أن إجمالي ما عثر عليه من المخدرات في الفترة المذكورة، كان 21 الفا و857 كغم، موضحا ان هذا الرقم كان 14 الفا و758 كغم خلال نفس الفترة من العام الماضي ليسجل زيادة بنسبة 48 بالمئة.

كما أشار أصلاني إلى أنه خلال هذه الفترة، تم إلقاء القبض على 7 الفا و724 متهما على صلة بجرائم المخدرات في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن 4 الاف و596 منهم متهمون بتهريب وتوزيع المخدرات.

ولفت الى أن 78 في المائة من هذه المخدرات تم ضبطها في 7 محافظات منها سيستان وبلوجستان(جنوب شرق) وهرمزكان(جنوب)، وكرمان (جنوب شرق)، وخراسان الجنوبية (شمال شرق).

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران ضبطت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

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