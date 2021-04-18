زلزال بقوة 5.9 يضرب محافظتي بوشهر وفارس

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان هذا الزلزال وقع في في الساعة 11 و 11 دقيقة من اليوم الاحد .

ووقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الارض على بعد 28 كم من مدينة کناوه و 91 كم من مدينة بوشهر مرکز محافظة بوشهر .

كما شعر السكان في شيراز مرکز محافظة فارس بالزلزال وتسبب في حالة من الذعر والخوف لدى بعض المواطنين.

کما ضرب زلزال قوى نسبيا محافظة خوزستان جنوب البلاد قبل ظهر اليوم الأحد .

وشعر سكان جميع مدن محافظة خوزستان وخاصة المدن الجنوبية من هذه المحافظة و منها بهبهان، امیدیه و هندیجان ، بهذا الزلزال.

وكان المركز الرئيسي للزلزال ميناء ریک في محافظة بوشهر.

ولم ترد تقارير عن الخسائر المحتملة جراء هذا الزلزال.

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