١٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٢٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84299404
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طارمي أفضل لاعب دولي للاسبوع في اسيا

طارمي أفضل لاعب دولي للاسبوع في اسيا

طهران/18 نيسان/ابريل/ارنا- تم اختيار اللاعب الإيراني "مهدي طارمي مهاجم منتخب بورتو البرتغالي لكرة القدم كأفضل لاعب في القارة القديمة.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في استطلاع ألراي حديث اجراه  الأسبوع الماضي، مهدي طارمي مهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم ونادي بورتو كأفضل لاعب آسيوي يلعب خارج القارة.

وسجل المهاجم  الايراني لمنتخب بورتو مهدي طارمي هدفاً فريداً في مرمى الفريق المنافس بقيادة توماس ، والذي كان تم الإشادة به من قبل شخصيات بارزة في عالم كرة القدم.
و يذكر أن مهدي طارمي الذي اختير كأفضل هداف للدوري البرتغالي في 2020 ، اختير كأفضل لاعب في شهر ینایر الماضی في الدوري البرتغالي بعد أدائه الرائع في مباراة غيمارش وتوندلا.

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