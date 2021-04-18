المصارعون الايرانيون یتأهلون الى نهائیات بطولة آسيا للمصارعة الحرة

وتمکن المصارعون الايرانيون " مصطفى حسين خاني " في الوزن 74 كغ، و" حسن يزداني " للوزن 86 كغ، ومصارع الوزن92 كغ " كامران قاسم بور "، من التأهل الى النهائیات لبطولة آسيا للمصارعة الحرة للكبار فی نسختها الرابعة والثلاثون التی انطلقت امس السبت في مدينة ألماتي جنوب كازاخستان.

وتغلب «مصطفی حسین‌خاني» وزن 74 كغم على منافسه الأوزبكي "ختیار نوروزاف" بنتيجة 2 –5 و فی المرحلة التالیة هزم منافسه الكوري الجنوبي" سئونک جول لي" بنتيجة3 –10 وتأهل إلى دور النصف النهائي وفي هذه المرحلة تغلب على المصارع التركماني " تامیرات جارلیف" بنتيجة 0 – 11 ووصل إلى دور النهائي.

وقد فاز حسن یزداني في الوزن86 كغم في المرحلة الثانية على خصمه الياباني « هاياتو إيشيغورو » بنتيجة 0-10 بعد استراحة في المرحلة الاولى وبعدها وفي المرحلة الثالثة على العراقي" مصطفی العبید " بنتيجة 0-10.

کما فاز کامران قاسم‌بور في الوزن 92 كغم في المرحلة الثانية على خصمه الهندي « سانجیت » بنتيجة 0-10 بعد استراحة في المرحلة الاولى وبعدها وفي المرحلة الثالثة على الأوزبكي " رستم شودیف " بنتيجة 0-11.

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