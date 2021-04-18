غريب أبادي: النقاشات في فیینا هدفها ایجاد تصور واضح وشفاف لرفع الحظر

واستمرارا للمفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا، أكد غريب ابادي اليوم الأحد، ضرورة تحديد وجدولة إجراءات رفع الحظر وتقييم جدية الولايات المتحدة بشان مزاعمها بالعودة والالتزام الكامل بالاتفاق النووي، وتطابق هذه الاجراءات مع سياسة ايران المعلنة.

وأكد على التزام المفاوضين الايرانيين بالمبادئ التي حددها قائد الثورة الإسلامية باعتبارها سياسة الدولة في هذا الصدد، وقال ان الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يقدم تقارير نتائج المحادثات بشكل منظم إلى كبار المسؤولين للنظر فيها واتخاذ القرار.

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