١٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84299614
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غريب أبادي: النقاشات في فیینا هدفها ایجاد تصور واضح وشفاف لرفع الحظر

غريب أبادي: النقاشات في فیینا هدفها ایجاد تصور واضح وشفاف لرفع الحظر

لندن/ 18 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال كاظم غريب ابادي سفير إيران وممثلها لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، إن ما تتم متابعته ومناقشته في فيينا هو ايجاد صورة واضحة بشان رفع الحظر.

واستمرارا للمفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا، أكد غريب ابادي اليوم الأحد، ضرورة تحديد وجدولة إجراءات رفع الحظر وتقييم جدية الولايات المتحدة بشان مزاعمها بالعودة والالتزام الكامل بالاتفاق النووي، وتطابق هذه الاجراءات مع سياسة ايران المعلنة.

وأكد على التزام المفاوضين الايرانيين بالمبادئ التي حددها قائد الثورة الإسلامية باعتبارها سياسة الدولة في هذا الصدد، وقال ان الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يقدم تقارير نتائج المحادثات بشكل منظم إلى كبار المسؤولين للنظر فيها واتخاذ القرار.

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