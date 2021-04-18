١٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٢٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84299727
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مصدر مسؤول : لاخسائر في محطة بوشهر النووية من جراء زلزال كناوة

مصدر مسؤول : لاخسائر في محطة بوشهر النووية من جراء زلزال كناوة

بوشهر / 18 نيسان / ابريل / ارنا –اعلنت العلاقات العامة لمحطة بوشهر النووية (جنوبي البلاد)، ان الزلزال الذي بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر لم يسفر عن اية اضرار في هذه المحطة.  

واضاف المصدر نفسه، في بيان اليوم الاحد، ان كافة الاقسام والاجهزة والمباني في محطة بوشهر سليمة تماما وتواصل نشاطها من دون اي خلل.

ونوه البيان، بان محطة بوشهر النووية صمّمت وانشئت وفقا للمعايير القياسية الدولية، وهي مقاومة لاشد انواع الزلازل في البلاد والمنطقة. 

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، الیوم الاحد، ضواحي محافظتي بوشهر وفارس (جنوب).

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة 11 و 11 دقيقة من صباح اليوم الاحد .

وبحسب هذا التقرير، فقد وقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الارض وعلى بعد 28 كم من مدينة کناوه، و 91 كم من مدينة بوشهر مرکز محافظة بوشهر .

انتهى ** ح ع 
 

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