مصدر مسؤول : لاخسائر في محطة بوشهر النووية من جراء زلزال كناوة

واضاف المصدر نفسه، في بيان اليوم الاحد، ان كافة الاقسام والاجهزة والمباني في محطة بوشهر سليمة تماما وتواصل نشاطها من دون اي خلل.

ونوه البيان، بان محطة بوشهر النووية صمّمت وانشئت وفقا للمعايير القياسية الدولية، وهي مقاومة لاشد انواع الزلازل في البلاد والمنطقة.

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، الیوم الاحد، ضواحي محافظتي بوشهر وفارس (جنوب).

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة 11 و 11 دقيقة من صباح اليوم الاحد .

وبحسب هذا التقرير، فقد وقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الارض وعلى بعد 28 كم من مدينة کناوه، و 91 كم من مدينة بوشهر مرکز محافظة بوشهر .

انتهى ** ح ع

