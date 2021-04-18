١٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٥:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84299849
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العميد حيدري : القوة البرية للجيش حققت انجازات جيدة في الصناعات الدفاعية

العميد حيدري : القوة البرية للجيش حققت انجازات جيدة في الصناعات الدفاعية

طهران / 18 نيسان / ابريل / ارنا – اكد قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية "العميد كيومرث بور حيدري"، ان هذه القوة المسلحة حققت انجازات جيدة في سلسلة الصناعات الدفاعية لتبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي اليوم ومن دون الحاجة الى الاجانب، في مجال الصواريخ والطيران المسير والعربات المدرعة والذكية. 

وقال العميد حيدري للصحافيين، اليوم الاحد، على هامش استعراض "يوم الجيش" بطهران : ان القوة البرية المحورية بالجيش الايراني، تقف على اتم الجاهزية وفي كافة الساحات من اجل الدفاع عن بلادنا العزيزة.  

واضاف، ان القوة البرية للجيش تتولى اليوم حماية جزء كبير من حدود البلاد؛ كما هي حاضرة في جميع الاحداث التي يشعر الشعب بحاجة الى وقفة الجيش معه؛ لافتا الى الخدمات الاغاثية التي توفرها القوة البرية بالجيش خلال الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل ومكافحة فيروس كورونا.

وشدد العميد حيدري قائلا : ينبغي على العدو ان يعلم، بانه اذا اضمر السوء الى ثغور البلاد واقدم على اي حماقة، نحن سنغرقه في مستنقع الموت ونلقنه درسا لن ينساه.

انتهى ** ح ع   

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