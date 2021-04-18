المصارعة الايرانية تفوز بلقب اسيا 2021

وبحسب التقارير الواردة من موقع الحدث، فقد حصد المصارعون من اعضاء المنتخب الايراني المشارك : "حسين يزداني" وكامران قاسم بور" و"علي شعباني" للاوزان 86 و92 و97 كغم، 3 ميداليات ذهبية لهذه البطولة، بينما فاز المصارعان "عليرضا سرلك" - الوزن 57 كغم، و"مصطفى حسن خاني" - الوزن 74 كغم، و"علي سوادكوهي" - الوزن "79 كغم بثلاث فضيات، اضافة الى برونزيتين اثنتين لكل من "مرتضى قياسي" و"امين طاهري" للوزن 65 و125 كغم.

وخلال مرحلة التصنيف العالمي للمنتخبات المشاركة، سجّل المنتخب الايراني 179 نقطة ليحصد لقب البطولة، بينما حلّ المنتخب الهندي بـ 151 نقطة ثانيا، وتلاه المنتخب الخازاخستاني مع 149 نقطة في المركز الثالث لهذه المنافسات.

انتهى ** ح ع