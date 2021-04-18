استقلال طهران يواصل تالقه بالفوز على الشرطة العراقي بثلاثية

ودانت السيطرة طيلة وقت المباراة تقريبا لاستقلال ترجمها الى 3 اهداف توالى على تسجيلها كل من محمد نادري (44) وفرشيد اسماعيلي (55) وشيخ دياباته (65).

وكان للنقص العددي في صفوف الشرطة اثر كبير في ادائه اذ تلقى ضربة قوية في الدقيقة 11 من المباراة بطرد لاعبه حسام كاظم اثر خشونة خطرة ضد لاعب استقلال فرشيد اسماعلي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد استقلال طهران الى 6 نقاط من مباراتين اذ كان قد استهل مشواره في الجولة الاولى بفوز عريض على اهلي جدة 5-2 .

وياتي الدحيل في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومن ثم اهلي جدة بنقطة واحدة واخيرا الشرطة بلا رصيد.

وسيلتقي استقلال طهران مع الدحيل القطري في الجولة الثالثة والاخيرة لمرحلة الذهاب من منافسات هذه المجموعة.

انتهى ** 2342