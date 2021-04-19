ايران من الدول الخمس المصنعة لدوار التوربينات البخارية

طهران/ 19 نيسان/ ابريل/ ارنا - أعلن مدير شركة صيانة محطات الطاقة في ايران عبدالرسول بيشاهنغ ، أن وزير الطاقة سيزيح الستار قريبا عن دوار التوربين البخاري المصنوع محليا لمحطة البعثة ، مشيرا الى ان ايران ومن خلال صناعة وانتاج الدوار ستكون من بين الدول الخمس الأولى في تصنيع دوار التوربينات البخارية .

واوضح بيشاهنغ ان الكوادر المتخصصة في شركة صيانة محطات الطاقة قاموا بتصنيع وانتاج هذا التوربين خلال 6 أشهر بطاقة 82.5 ميغاواط الأمر الذي وفر للبلاد نحو ثلاثة ملايين يورو، فيما اذا تم استيراده من الخارج. انتهى** 2344