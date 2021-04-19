ايران حققت 2.5 مليار دولار في تجارة السلع غير النفطية مع دول بحر قزوين 

وفي تصريح له اليوم الاثنين اوضح لطيفي، ان حصة الصادرات الايرانية الى 4 دول متشاطئة لبحر قزوين وهي : روسيا وجمهورية اذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، بلغت 125 الفا و70 طنا، بقيمة مليار واحد و320 مليونا و856 الفا و46 دولارا.

واضاف هذا المسؤول : ان جمهورية اذربيجان باستيرادها مليونا واحدا و3 الاف و87 طنا، بقيمة 510 ملايين و987 الفا و242 دولارا، شكلت الوجهة الاولى بين دول بحر قزوين لصادرات السلع الايرانية.

وتابع، ان روسيا استوردت خلال العام الماضي مليونا واحدا و51 الفا و71 طنا وبما يعادل 504 ملايين و575 الفا و624 دولارا، لتقف باختلاف ضئيل مع اذربيجان على المركز الثاني ، بين اكبر الدول المستوردة للبضائع الايرانية في هذه المنطقة.

وقال لطيفي : ان كازاخستان باستيرادها ما يعادل 167 مليونا و877 الفا و730 دولارا، شكّلت ثالث اكبر وجهة للصادرات غير النفطية الايرانية بين دول بحر قزوين؛ تلتها تركمانستان في المركز الرابع والتي استوردت من ايران، خلال العام الماضي، ما يعادل 137 مليونا و415 الفا و450 دولارا.

وبشان حجم استيراد ايران من الدول الاربع المطلة على بحر قزوين، فقد اشار المتحدث باسم الجمارك الى 3 ملايين و117 الفا و266 طنا، وبما يعادل مليارا واحدا و302 ملايين و847 الفا و104 دولارات.

كما نوه بان مؤشر الميزان التجاري بين ايران والدول المتشاطئة لبحر قزوين خلال العام الماضي، سجل فائضا لصالح البلاد بقيمة 117 مليون دولار.

انتهى ** ح ع