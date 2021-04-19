ظريف يجري مباحثات مع رئيس جمهورية اندونيسيا

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان اللقاء بين ظريف وفيدودو اليوم، جاء على امتداد زيارته الحالية لجمهورية اندونيسيا ومباحثاته مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

واكد وزير الخارجية خلال هذا اللقاء، على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتنمية علاقات الاخوة اكثر فاكثر مع جمهورية اندونيسيا؛ مثمنا مواقف جاكرتا المبدئية لدى مجلس الامن الدولي من اجل الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذ القرار 2231.

وفيما اشار الى لقائه (اليوم) بوزير خارجية اندونيسيا، اعرب ظريف عن ارتياحه لارتفاع مستوى التعاون التجاري واتفاق البلدين على تجنيد طاقات اللجنة الاقتصادية المشتركة واتخاذ آليات اخرى في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

الى ذلك، اكد الرئيس الاندونيسي على اهمية العلاقات بين جاكرتا وطهران، كما اعرب عن ارتياحه للتواصل القائم بين رئيسي البلدين بالرغم من الظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

ونوه فيدودو خلال اللقاء مع ظريف، الى الطاقات الملحوظة الكامنة في العلاقات الاقتصادية وضرورة المشاورات الثنائية من اجل تفعيل هذه الطاقات؛ مرحبا بالجهود المشتركة التي تهدف الى الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين ايران واندونيسيا.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني، وصل امس الى جمهورية اندونيسيا، وقد اجرى اليوم الاثنين مباحثات مع نظيره الاندونيسي "راتنو مرسودي".

انتهى ** ح ع