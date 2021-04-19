١٩‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٧:٣٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84302144
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بوريل : يمكن لحاظ بوادر التقدم في مفاوضات فيينا

بوريل : يمكن لحاظ بوادر التقدم في مفاوضات فيينا

لندن / 19 نيسان / ابريل / ارنا – اعلن مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوسيب بوريل"، ان اعضاء الاتفاق النووي وفي اطار مفاوضاتهم التي انطلقت منذ اسبوعين بفيينا، بدأوا التركيز حاليا على تفاصيل رفع الحظر والقضايا النووية الاخرى؛ مضيفا انه يمكن مشاهدة بوادر التقدم في هذه المفاوضات. 

وقال "بوريل" في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين : ان هذا الاجتماع تم خلاله استعراض اخر المستجدات فيما يخص المفاوضات حول الاتفاق النووي.

وفي معرض الاشارة الى محادثاته مع وزيري الخارجية الايراني والامريكي، صرح المسؤول الاوروبي : يبدو ان كلا الجانبين يرغبان في التوصل الى اتفاق حول "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي).    

واكد بوريل : ان المفاوضات القائمة بفيينا، دخلت حيّز التفاصيل المتعلقة برفع الحظر وتنفيذ كامل الاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع  

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