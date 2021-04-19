١٩‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٨:٠٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84302163
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ظريف يتحدث في تغريدة عن زيارته الحالية لاندونيسيا

ظريف يتحدث في تغريدة عن زيارته الحالية لاندونيسيا

طهران / 19 نيسان / ابريل / ارنا – نشر وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" تغريدة على تويتر اليوم الاثنين؛ تحدث فيها عن الزيارة التي يقوم بها الى جمهورية اندونيسيا حاليا.

وكتب ظريف عبر تغريدته : انني سعيد بعودتي الى جاكرتا من جديد، لاجراء مباحثات مع الرئيس "فيدودو" و وزيرة الخارجية (السيدة) "ريتنو مرسودي"، حول الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والتنسيق الوثيق بشأن القضايا الاقليمية والعالمية.  

واضاف : انني اعربت عن تقديري لاندونيسيا، على دعمها القيّم في مجلس الامن الدولي، عندما حاول كيان ترامب انتهاك القانون الدولي.

يذكر، ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل امس الى جمهورية اندونيسيا، وقد اجرى اليوم الاثنين مباحثات مع رئيس الجمهورية "جوكو فيدودو"، ونظيرته الاندونيسية السيدة "ريتنو مرسودي".

انتهى ** ح ع  

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