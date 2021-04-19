الاتحاد الاوروبي : اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تواصل اجتماعها غدا الثلاثاء

وصدر عن "خدمة العلاقات الخارجية" للاتحاد الاوروبي بيان، اليوم الاثنين، جاء فيه : ان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء، حسب توقيت اوروبا المركزية.

واضاف البيان، ان مساعد الامين العام لخدمة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي "انريكي مورا" سيتولى رئاسة هذا الاجتماع.

كما اوضح الاتحاد الاوروبي في بيانه، ان المشاركين سيناقشون خلال اجتماع غد في فيينا، اخر المستجدات بشان المفاوضات والمشاورات التي جرت خلال الايام الماضية في شتى المستويات ومنهم الخبراء، مع التركيز على عودة امريكا المحتملة الى الاتفاق النووي والتاكد من تنفيذ شامل ومؤثر لبنود هذا الاتفاق من قبل الاطراف جميعا.

انتهى ** ح ع