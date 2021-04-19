القوة البحرية للحرس الثوري تنقذ 8 صيادين في مياه جزيرة قشم

وقال مكي زادة في تصريح له مساء الاثنين بهذا الصدد: انه في حوالي الساعة الرابعة عصر اليوم (الحادية عشرة والنصف قبل الظهر بتوقيت غرينتش)، تسربت المياه الى داخل زورق للصيد على بعد ميلين جنوب جزيرة قشم حين سحب ملاحيها شباك الصيد من المياه.

واضاف: ان هذا الزورق الذي كان مجهزا بنظام اتصالات اعلن حالة الطوارئ واطلق نداء الاستغاثة وعلى الفور تحركت قطعة بحرية تابعة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية نحو المنطقة وبادرت الى انقاذ صياديها الثمانية بعد غرق زورقهم ونقلتهم الى مكان آمن بسلام تام.

واوضح مساعد الدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان بان السبب في الحادث يعود الى تجاهل طاقم الزورق للتحذيرات من سوء الاحوال الجوية والقيام بعملية الصيد في مثل هذه الظروف غير الملائمة.

انتهى ** 2342