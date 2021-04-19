الرئيس روحاني: قضايا البلاد لن تُحل بدون مشارکة الشعب

وقال الرئيس روحاني في تصريحه مساء الاثنين خلال اللقاء مع عدد من الخيرين والناشطين في المنظمات الشعبية والمجتمع المدني بالبلاد انه في المجتمع الذي نعيش فيه ، تحتاج بيئتنا إلى المساعدة ويحتاج الناس إلى المساعدة فالاحتياجات مختلفة ، والبعض يحتاج إلى مزيد من المساعدة ، والبعض الآخر الى مساعدة أقل ولكن في الوقت نفسه ، لن تحل مشاكل البلاد دون المشاركة الفاعلة للشعب نفسه في ساحة المشاكل.

وتابع: ليس من الصحيح التصور بأن الحكومة، أي حكومة في أي مجتمع كان، حتى في المجتمعات المتقدمة ، قادرة لوحدها على حل جميع المشاكل والعقد وتوفير الظروف والبيئة المناسبة لحياة الإنسان، فلا يمكن ذلك دون مشاركة الشعب.

وقال الرئيس روحاني: لو أردنا الحفاظ على بلدنا ونظامنا ووضع للمجتمع على طريق الازدهار والنمو ، فلن يكون ذلك ممكنا بدون مساعدة بعضنا البعض.

وإشار إلى دور الأحزاب السياسية في تعزيز الديمقراطية في المجتمع، قائلا: ان للأحزاب رسالات ومهام في توعية الناس، وإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع ، وتعريف المجتمع بأهداف البلد المهمة ، ولكن العمل السياسي للأحزاب الذي يحظى بمكانته المهمة الغاية لا ينبغي أن يختلط بأنشطة الجمعيات الخيرية.

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