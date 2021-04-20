حركة المجاهدين الفلسطينية تعزي برحيل نائب قائد قوة القدس

واضاف ابوالشيخ في برقيته التعزئة انه كان للعميد محمد حسن زاده حجازي نائب قائد فيلق القدس باع طويل في نصرة المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية والقدس رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

** حركتا حماس والجهاد الاسلامي تعزيان برحيل العميد حجازي

اتصل رئيس حركة حماس اسماعيل هنية بقائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد اسماعيل قاآني امس الإثنين، معزياً بوفاة العميد محمد حجازي نائب قائد "قوة القدس" الذي توفي إثر نوبة قلبية.

وقال هنية خلال الاتصال "نقدّر دور إيران في دعم شعبنا ومقاومته"، مجدداً شكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.

وأضاف هنية أن "الراحل العميد حجازي كان شخصية عملت وخدمت المقاومة لسنوات طويلة"، مشيراً إلى أن "فقدانه يشكّل خسارة للمقاومة".

بدوره، قدم الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة للعميد قاآني تعازيه بفقدان العميد حجازي.

وقال النخالة "لقد أفنى العميد حجازي عمره في خدمة الإسلام والمسلمين"، مضيفاً أن "الراحل كان في الخطوط الأمامية للدفاع عن فلسطين ولبنان".

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