ايران وافغانستان تؤكدان على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية

واکد امینیان في اللقاء الذي جرى في كابول اليوم الثلاثاء علی التزام إيران بمواصلة التعاون الشامل مع أفغانستان، لإنجاح محادثات السلام والحفاظ على الدستور والانجازات التي حققتها كابول في العقدين الماضيين.

من جانبه أشاد ميرويس ناب بتعاون إيران في تعزيز التوافق الإقليمي لدعم السلام في افغانستان.

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة بخصوص عملية السلام في افغانستان والإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، أعرب عن أمله في بداية فصل جديد في التعاون الأمني ​​والسياسي بين كابول والمجتمع الدولي، مؤکدا علی اهمیة تعزیز التعاون الثنائي بين البلدن لإحلال السلام في افغانستان والمنطقة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع عملية تعزيز التعاون الثنائي خاصة عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة وتنفيذ مشاريع تنموية لرفع مستوى التجارة وتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي والتعليمي بين البلدين.

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