٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٤٠ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84302890
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إيران ضمن الدول المتقدمة في مجال ايصال الكهرباء الى القرى

إيران ضمن الدول المتقدمة في مجال ايصال الكهرباء الى القرى

طهران / 20 نيسان/ ابريل/ ارنا قال مدير مشروع ايصال الكهرباء الى الارياف في البلاد إن المتوسط ​​العالمي من ايصال الكهرباء الى الارياف بلغ 85٪ في عام 2020 معلنا ان "متوسط ​​إمداد الكهرباء للقرى الإيرانية هو 99.7٪ ويساوي الدول المتقدمة في العالم.

وأضاف "علي جهل أميراني" اليوم الثلاثاء  في حفل تدشين ايصال التيار الكهربائي لـ 62 قرية من قرى البلاد انه تم الآن استكمال تزويد 57 ألفاً و 755 قرية في البلاد بشبكة توزيع الكهرباء.
وقال إن 31٪ من شبكة توزيع الكهرباء في البلاد مخصصة لتغطية 21 مليون شخص يعيشون في القرى.
و أشار جهل أميراني إلى خطط وزارة الطاقة في العام الايراني الجديد ( بدا 21مارس 2021 )وقال بانه تم التخطيط لإمداد 250 قرية في البلاد بالكهرباء في العام الحالي.

وستدشن وزارة الطاقة في العام الحالي 290 مشروعًا بائتمان 66 ألف مليار تومان في البلاد.

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