بيان الخارجية الباكستانية حول زيارة قريشي الى طهران

واضافت الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم، ان قريشي سيبدا زيارته الى ايران بزيارة العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد (بمحافظة خراسان الرضوية – شرق).

وتابعت : ان زيارة وزير الخارجية الباكستاني الحالية الى ايران، تستغرق 3 ايام تلبية لدعوة نظيره الايراني "محمد جواد ظريف"؛ وفضلا عن مباحثات الجانبين، سيلتقي قريشي برئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، ورئيس البرلمان "محمد باقر قاليباف".

وبحسب هذا البيان ايضا، ينوي وزيرا الخارجية الايراني والباكستاني خلال مباحثاتهما المرتقبة في طهران، استعراض اخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تمتين التعاون المشترك في شتى المجالات، ايضا الوضع الراهن في المنطقة وبما يشمل اخر مستجدات السلام في افغانستان الى جانب الخلافات في شبة القارة.

علما ان زيارة وزير الخارجية الباكستاني الحالية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، هي الثالثة من نوعها على مدى السنوات الثلاث الماضية.

انتهى ** ح ع