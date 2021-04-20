٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84303176
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غدا برعاية وزير الطرق .. تدشين ثالث معبر حدودي بين ايران وباكستان

غدا برعاية وزير الطرق .. تدشين ثالث معبر حدودي بين ايران وباكستان

طهران / 20 نيسان / ابريل / ارنا – سيرعى وزير الطرق واعمار المدن الايراني "محمد اسلامي"، يوم غد الاربعاء، مراسم تدشين ثالث معبر حدودي رسمي بين ايران وباكستان؛ بمدينة "راسك" جنوبي محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق البلاد).

واعلنت وزارة الطرق اليوم، ان "اسلامي" سيتوجه الاربعاء الى محافظة سيستان وبلوجستان؛ حيث سيقوم بتدشين معبر "بيشين –مند" الحدودي الرسمي الثالث مع باكستان؛ خلال مراسم خاصة بمشاركة جمع من كبار المسؤولين لدى وزارات الطرق والصناعة والخارجية، ونواب في البرلمان ورئيس مصلحة الجمارك الايرانية ومسؤوليين محليين، الى جانب ممثلين عن السفارة الباكستانية في طهران. 

يذكر، ان حركة العبور الرسمية البرية بين ايران وباكستان، تتم حاليا عبر منفذي "ميرجاوة" و"جالق" في شمال وشرق محافظة سيستان بلوجستان؛ بينما يقع المعبر الحدودي الجديد بمدينة سارك، اقصى جنوبي المحافظة.

انتهى ** ح ع 

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