دوري ابطال آسيا...برسبوليس يواصل سلسلة انتصاراته بالفوز على جوا الهندي

تقدم جوا بهدف إدواردو بيلايز في الدقيقة 13، وتمكن برسبوليس من معادلة النتيجة عن طريق مهدي ترابي في الدقيقة 18 من ضربة جزاء، ومن ثم تسجيل هدف الفوز بواسطة قلب الدفاع سيد جلال حسيني في الدقيقة 24.

ودانت السيطرة لبرسبوليس بصورة شبه كاملة في هذه المباراة واضاع العديد من الفرص الاخرى للتسجيل من ضمنها ركلة جزاء اضاعها محمد حسين كنعاني زادكان في الدقيقة 42 بعد ان سدد الكرة في جسم حارس جوا، ديراج سينغ.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فوز الوحدة الإماراتي على الريان القطري 3-2.



وحافظ برسبوليس على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، مقابل 4 نقاط للوحدة، ونقطتين لجوا، ونقطة وحيدة للريان.

وضمن مباريات المجموعة الثانية تعادل تراكتور سازي تبريز مع القوة الجوية العراقي 0-0 وفي هذه المجموعة يحتل الشارقة الاماراتي الصدارة برصيد 7 نقاط يليه تراكتور برصيد 3 نقاط ثم القوة الجوية وباختاكور الاوزبكي ولكل منهما 2 نقطة.

وفي اطار مباريات المجموعة الرابعة تعادل فولاد خوزستان امام النصر السعودي 1-1 وفي هذه المجموعة يحتل النصر الصدارة برصيد 5 نقاط وبعده فولاد بنفس الرصيد ثم السد القطري وله 4 نقاط واخيرا الوحدات الاردني بنقطة واحدة.

انتهى ** 2342