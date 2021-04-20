ايران وكرواتيا تبحثان بشان التعاون في القطاع السياحي

وتباحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى الثلاثاء بشان الاتفاقيات الجارية واكدا على ضرورة تنفيذها والعمل على تحديث الوثائق ان استدعت الحاجة ذلك.

واشار اسماعيلي وبرنياتس الى الطاقات التاريخية والثقافية والطبيعية الكثيرة في البلدين وكذلك المشتركات الثقافية والصداقة بين الشعبين، كعناصر اساسية لتنمية التعاون في قطاع السياحة.

واشار الجانبان الى السياحة التخصصية في مجالات الصحة والطبيعة والتكنولوجيا واتفقا على الاسراع بتفعيل فريق العمل السياحي المشترك بين ايران وكرواتيا.

كما تقرر ان يضع الجانبان في جدول اعمالهما صياغة اتفاقية لتنظيم الاطار العام للتعاون بين البلدين.

وفي المجال الرياضي اكد السفير الايراني ووزيرة السياحة والرياضة الكرواتية على الدعم المتبادل بين البلدين لتحديث هيكلية بعض الالعاب الرياضية مثل السباحة والمصارعة وتبادل المدربين والرياضيين وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة وكذلك التعاون العلمي بين الجانبين.

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