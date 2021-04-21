وزير خارجية صربيا: نتطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران

وفي مقابلة مفصلة مع المراسل السياسي لإرنا اعلن وزير الخارجية الصربي نيكولاي سلاكوفيتش اعلن عن دعم بلاده عن الاتفاق النووي متمنيا النجاح لإيران في محادثات فيينا المقبلة.

واكد ان "الحفاظ على الاتفاق النووي امر هام ليس فقط لإيران بل للمنطقة والعالم بأسره".

وأشار وزير خارجية صربيا إلى لقاءاته مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي و دعم ايران المستمر لصربيا وقال ان المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين كانت بناءة ومثمرة مصرحا ان البلدين يتمتعان كدولتين صديقتين ، بعلاقات سياسية جيدة وكل منهما طالما دعم الاخر سياسيًا في مختلف المجالات الدولية .

وشدد بالقول ان صربيا تحترم استقلال إيران وأضاف ان الجمهورية الإسلامية الايرانية اعترفت دائما بسيادة صربيا ووحدة أراضيها واستقلالها ، ودعمت جهود بلغراد لإيجاد حل سلمي ودبلوماسي لقضية "كوسوفو".

و بشأن مذكرة تفاهم تم توقيعها بين إيران وصربيا اخيرا قال "إن هذه المذكرة تظهر الإرادة السياسية للبلدين لاستئناف المشاورات السياسية وسنكون سعداء باستضافة الجانب الإيراني في بلغراد حتى نتمكن من تعزيز التعاون المشترك".وقال وزير الخارجية الصربي إن "هذه المذكرة ستمهد الارضية لتوسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات معلنا بذلك نعمل على عقد الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين"و ستنعقد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وصربيا فور تحسين الظروف و ازالة المشاكل الناجمة عن تفشي كورونا.

** مستعدون لنقل الخبرة إلى إيران بشأن إنتاج لقاح كورونا

وتاكيدا على حرص بلاده على تعميق التعاون الاقتصادي فضلا عن التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياحية مع ايران قال اننا مستعدون لتطوير التعاون مع إيران في مجال الطب والصحة"و أبلغت الرئيس الإيراني بالإجراءات التي اتخذتها صربيا لمكافحة كورونا في الموجات السابقة واوضح ان في بداية تفشي كورونا شكل الرئيس الصربي ألكسندر فو تشيتش مجموعتي عمل منفصلتين في الحكومة بهدف علاج المصابين وحماية المواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من المرض وكذلك حماية اقتصاد البلاد من الأزمات الناجمة عن انتشار كورونا.

وأضاف: "أنا فخور بالقول إن صربيا كانت من أفضل الدول في أوروبا في مكافحة كورونا حيث لم تشهد فقط أقل عدد من الوفيات بسبب كورونا، بل قدمت اللقاحات المضادة للمرض لتطعيم الناس و هي اولى دولة في جنوب أوروبا بدأت بإنتاج اللقاحات بمساعدة أصدقائها في روسيا.

وأعلن سلاكوفيتش عن استعداد الشركات المنتجة للقاح لنقل الخبرة إلى نظيراتها الإيرانية.

و في جانب اخر من حديثه أشار إلى أوجه الشبه بين صربيا وإيران وقال: "لكل من البلدين العديد من الجيران وبالتالي يجب أن ننتهج سياسة خارجية خاصة معربا عن فخره و اعتزازه بان صربيا هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي لديها علاقات ودية مع جميع الدول في الخليج الفارسي واكد يجب ألا نضيع الوقت بل علينا تمهيد ارضية تعزيز التعاون فور القضاء على كورونا.

يتبع**1453