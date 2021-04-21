وزيرة الصناعات الدفاعية الباكستانية: المعبر الرسمي الثالث مع إيران إنجاز تاريخي

واضافت السيدة زبيدة جلال خان في مقابلة خاصة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) اليوم الأربعاء، إن فتح المعبر الحدودي الثالث بين ايران وباكستان في منطقة "مند" بولاية بلوجستان ومنطقة "بيشين" الايرانية، يعد خطوة تاريخية تخدم المصالح المشتركة لإيران وباكستان.

السياسية الباكستانية السيدة زبيدة جلال وبسبب انتمائها إلى منطقة بلوشستان، فإنها على دراية وثيقة بالقواسم المشتركة بين البلدين الصديقين والجارين إيران وباكستان، وكنائبة منتخبة لولاية بلوشستان، فأنها عازمة على تعزيز العلاقات بين البلدين و استخدام قدرات وزارة الدفاع لتوسيع التعاون الشامل، لا سيما في مجال إدارة الحدود والتعاون الدفاعي والاقتصادي.

وتطرقت وزيرة الصناعات الدفاعية الباكستانية الى حضورها حفل افتتاح المعبر الرسمي الثاني لإيران وباكستان في منطقة ريمدان- جبد والخطوات التي اتخذها البلدان لتطوير البنية التحتية وإنشاء سوق حدودية مشتركة، وقالت أن طهران وإسلام آباد يخطوان باتجاه تعميق العلاقات طويلة الأمد، والتطورات الاخيرة على الحدود المشتركة مؤشر على عزم والتزام البلدين بتقوية العلاقات، لا سيما أهمية تحسين حياة سكان الحدود في البلدين.

وأكدت على أهداف السياسة الخارجية الباكستانية ورؤية ونهج حكومة رئيس الوزراء عمران خان في تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، وقالت ان فتح الحدود الرسمية الثالثة مع جارتنا ياتي كجزء من تحقيق هذا الهدف.

وشددت على أن افتتاح معبر بيشين – مند سيوفر فرص عمل للسكان على جانبي الحدود، ويحسن سبل عيش الفقراء، كما سيسهم في دعم التعاون الاقتصادي وتطوير التجارة القانونية بين البلدين إيران وباكستان.

واعربت زبيدة جلال عن ارتياحها لتنسيق المواقف بين المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين في إدارة الحدود ونظرتهم الإيجابية تجاه ضرورة توسيع التعاون التجاري، وأعلنت استعدادها للقيام بزيارة رسمية إلى إيران في المستقبل القريب.

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