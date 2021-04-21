ضبط7 اطنان من المخدرات في خراسان الجنوبية

وأضاف العميد فرشيد،في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، ان هذه الكمية من المخدرات تم ضبطها خلال الشهر الماضي، لافتا الى أن ضباط الأمن الداخلي تمكنوا كذلك من القبض على 842 مهربا للمخدرات.

وكما أشار الى القبض على 260 متهما في مجال تهريب السلع والمشتقات النفطية خلال هذه الفترة، فيما قدر الخبراء قيمة البضائع المهربة بأكثر من 43 مليار ريال.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها

جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

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