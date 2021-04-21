وزارة الصحة : كافة الاعمار فوق الـ 18 عاما ستحصل على لقاح كورونا بنهاية العام

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بمحافظة مازندران (شمال)، اضافت لاري، انه تم التعجيل في عمليات التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في البلاد وذلك نظرا لحصول ايران على لقاح "كوفاكس" من سلة اللقاحات الدولية.

ولفتت بان اجمالي الاشخاص الذين حصلوا على لقاح كورنا في ايران لحد الان، يبلغ 480 الفا و646 شخصا؛ حيث تلقوا 621 الفا و822 جرعة خلال مرحلتين منفصلتين.

كما توقعت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان جميع المنتسبين الى المراكز الصحية والعلاجية في ايران وبما يشمل طلبة الجامعات الطبية الى جانب المرضى المصابين بالامراض الخاصة ومصابي الحرب بنسبة تزيد عن 70 بالمئة، سيحصلون على اللقاح بنهاية الشهر الحالي ("ارديبهشت" الذي بدا اليوم الاربعاء).

وفضلا عن اللقاحات المستوردة، تطلعت السيدة لاري الى البدء في خط انتاح واسع لنوعين اثنين من اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا، وبالتالي اكمال عملية التطعيم على صعيد البلاد بحلول موسم الخريف القادم.

انتهى ** ح ع