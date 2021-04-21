المتحدث باسم الجمارك : التبادل التجاري مع دول الجوار بلغ 36.5 مليار دولار

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اوضح لطيفي ان حجم التبادل التجاري الايراني مع دول الجوار خلال العام الماضي يعادل نحو 50 بالمئة من اجمالي التجارة على صعيد العالم.

ولفت المتحدث باسم الجمارك، ان ايران لديها حدود مشتركة برية ومائية مع 15 دولة، بما يشمل الامارات وافغانستان وارمينيا وجمهورية اذربيجان والبحرين والعراق والكويت وكازاخستان وسلطنة عمان وباكستان وقطر وروسيا وتركيا وتركمانستان والسعودية؛ وانطلاقا من ذلك فإن التعامل التجاري مع هذه الدول يحظى باهمية للبلاد وتاكيدا رجال الاعمال واصحاب الصناعات الايرانيين.

وقال هذا المسؤول الاقتصادي : انه رغم الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا والحظر الجائر الذي فرض علينا خلال السنوات الماضية، لكن بفضل جهود الزملاء لدى جمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية والمؤسسات الاقتصادية ورجال العمال والتجار، فقد سجل حجم التبادل التجاري بين ايران ودول الجوار منحى ايجابيا.

ولفت، بان حصة الصادرات الايرانية من اجمالي التجارة مع دول الجوار خلال العام الماضي، بلغت 67 مليونا و841 الفا و213 طنا وبما يعادل 20 مليارا و357 مليونا و455 الفا و213 دولارا؛ اي 60 بالمئة من حيث الوزن و50 بالمئة قيمة من مجموع التبادل التجاري مع هذه الدول.

انتهى ** ح ع