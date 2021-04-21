اللواء موسوي : الجيش الايراني حقق الانجازات الكبرى رغم الحظر الجائر

وفي تصريحه اليوم الاربعاء خلال زيارة رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي" لجامعة القيادة والاركان التابعة للجيش الايراني، نوه اللواء موسوي باهم الاجراءات الستراتيجية التي اتخذها الجيش الايراني على مدى العقود الاربعة الماضية.

واكد القائد العام للجيش، انه رغم اجراءات الحظر الظالمة والقاسية من جانب الاعداء، لكن الجيش وفي ظل توجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة والهمم العالية والجهود الدؤوبة لكوادره الولائيين واسرهم الكريمة والنبيلة، فقد حقق اكبر المنجزات وسطر الحماسات في مختلف المجالات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي.

خلال هذه الزيارة، شرح عدد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بالجيش الايراني عبر الفيديو، بعضا من الانجازات الستراتيجية والعملانية والتدريبية والاكتفاء الذاتي التي حققها الجيش لحد الان.

هذا وتفقد رئيس السلطة القضائية اهم اجراءات ومنجزات الجيش الايراني في صناعة الطائرات المسيرة والاسشراف الاستخباري والاكتفاء الذاتي والجاهزية وتواجده القوى في الحدود البرية والجوية والبحرية والمياه الدولية.

انتهى ** ح ع