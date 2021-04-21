وزير الطرق : ايران تحرص على رفع التعاون الشامل مع باكستان

وفي تصريحه خلال مراسم تدشين معبر "بيشين –مند" الحدودي البري الثالث بين ايران وباكستان اليوم الاربعاء، اعلن اسلامي التاكيد من جديد على استعداد ايران لعقد الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان في غضون الاشهر الثلاث القادمة.

وتطلع اسلامي بان يسهم المعبر الحدودي الرسمي الجديد بين البلدين الجارين، في توفير مستقبل واعد على صعيد التعاون الاقتصادي الثنائي.

وتابع القول : ان ايران وضعت بكل عزم، موضوع تطوير التبادل التجاري والتعاون مع دول الجوار على جدول اولوياتها، بما في ذلك باكستان التي تحظى باهمية كثيرة في هذا السياق.

واوضح وزير الطرق، ان باكستان لديها 959 كم حدود مشتركة مع ايران، و واحدة من الدول الاكثر اكتظاظا بالسكان بين الدول الجارة للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ والى جانب ذلك القواسم المشتركة القومية والثقافية التي تجمع بين البلدين وبالتالي تزيد من مكانة باكستان لدى الشعب والمسؤولين الايرانين.

كما نوّه اسلامي بزيارة وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي" الحالية لطهران، وتزامنها مع فتح ثالث معبر حدودي رسمي بين البلدين وتوقيع اتفاق ثنائي في مجال الاسواق الحدودية.

وقال : ان هذه الانجازات، تكشف عن ارادة طهران واسلام اباد الرصينة لتفعيل طاقات التبادل التجاري بينهما.

واعرب اسلامي عن امله بان يساعد تدشين معبر بيشين – مند الحدودي الفريد من نوعه والقريب من ميناء كراتشي باعتباره اهم الموانئ الباكستانية، يساعد على توفير فرص زيادة عمليات الترانزيت بين البلدين ومزيد من فرص العمل والازدهار لدى سكان هذه المنطقة الحدودية المشتركة.

انتهى ** ح ع