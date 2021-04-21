حجة الاسلام رئيسي : ايران لديها جيش مؤمن بالولاية والشعب

وفي تصريحه اليوم الاربعاء على هامش زيارته التفقدية لجامعة القيادة والاركان التابعة للجيش، اضاف حجة الاسلام رئيسي : ان التواجد المقتدر لبحرية الجيش في المياه الدولية ومجابهة قراصنة البحار وملاحقتها الاعداء، مدعاة للثناء والتقدير ويبعث على الفخر في البلاد.

وشدد على ان قوات الجيش والحرس الثوري وحرس الحدود الايراني، بفضل انتشارها المقتدر في المناطق الحدودية، سوف لن تسمح بادنى نسبة من التحركات للاشرار والعملاء.

واعتبر رئيس جهاز القضاء، منجزات الجيش وازدهاره في مجال الصناعات العسكرية، انموذجا للانجازات المحققة في البلاد والتي افضت لى احباط مؤامرات الاعداء وهزيمتهم.

واضاف : لقد واجهت ايران الحظر والقيود في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية كما في المجال النووي، لكن قواتنا المسلحة وبالتوكل على الله والاعتماد على الطاقات الوطنية والابداعية، برهنت على قدراتها في اجتياز ظروف الحظر بإرادة راسخة وابداع وعمل دؤوب.

كما نوه حجة الاسلام رئيسي بالتعاون القائم بين جيش الجمهورية الاسلامية وسائر جيوش المنطقة؛ مؤكدا ان هكذا تعاون يسهم في تعزيز اجراءات ونشاطات الجيش الايراني.

وخلص اى القول، انه بالرغم من كافة التهديدات الراهنة، لكن ايران الاسلامية تنعم بظروف امنية مميزة وكل ذلك يعتمد على دور القوات المسلحة الشجاعة، بما فيها قوات الجيش الباسلة، التي تضحي بنفسها لكي تبقى الجمهورية الاسلامية الايرانية شامخة قوية.

انتهى ** ح ع