قيادي فتحاوي : بدأنا الصدام مع الاحتلال لاجباره على اجراء الانتخابات بالقدس 

وقال "الحايك" في حديث خاص لمراسل "ارنا" : إن الانتخابات حسب المرسوم الرئاسي، سوف تجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس؛ لذلك لا يمكن أن نقبل على أنفسنا كفتحاويين وكشعب فلسطيني الذهاب الى انتخابات بدون القدس؛ وإلا لماذا واجهنا صفقة القرن وفشلت عملية كامب ديفيد؟!.



وأضاف : اننا نؤكد بأن الانتخابات سوف تجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والا سوف نذهب بصدام مع "اسرائيل"، وقد بدات حركة فتح الصدام في المدينة المقدسة.

وطالب القيادي في حركة فتح، المجتمع الدولي بالتدخل لإرغام "اسرائيل" على اجراء الانتخابات في القدس.

وتابع : ان "اسرائيل" لطالما ارادت ان تثبت بأنها خارج القانون الدولي وترفض كافة الاتفاقيات، وترّوج بان القدس عاصمة لها.

وشدد الحايك، بأن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وأن الانتخابات لن تكون بدون القدس.

انتهى ** ٣٨٧**